Quizzers The Brain steunen Leergeld

Op de foto: Quizmasters Marc de Laat (midden) en Kiske de Leest (rechts) van The Brain overhandigden dinsdag een cheque van 500 euro aan Richard Permentier van stichting Leergeld. (Foto: Peter de Koning).

Twintig quizteams hebben dinsdagavond in café Becoloth in Boxtel meegedaan aan de Top 2000-pubquiz van The Brain. Quizmasters Marc de Laat en Kiske de Leest schotelden de meer dan tachtig deelnemers 120 vragen voor over artiesten en nummers uit de Top 2000.

De opbrengst van de pubquiz ging ook dit jaar naar een goed doel. Vorig jaar werd gespeeld voor stichting Gijsje Eigenwijsje, ditmaal viel de keuze op stichting Leergeld die zich in Boxtel inzet voor kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben. Als ze bij de gemeente niet in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, kunnen ze bij Leergeld aankloppen, bijvoorbeeld voor de betaling van contributies of lesgeld. In 2016 werden 85 kinderen ondersteund. Leergeld krijgt geen subsidie en moet het hebben van donaties.

De pubquiz bestond uit drie ronden van dertig vragen, aangevuld met tien tot twintig 'trivia-vragen', puzzels en rebussen. Na een spannende finale won het team Koffie Tobruk; in de finale was Yvonne van der Pasch van dit team beter dan spelers van de drie ander hoog geëindigde teams Blame It On The Boogie, Heeren van 5 en Huilen Is Voor Marc de Laat.

The Brain houdt donderdag 5 januari om 20.00 uur een pubquiz ter gelegenheid van Boxtel on Ice. Teams kunnen zich nog inschrijven voor een plekje aan de quiztafel in lunchroom Meneer van Dommelen.