Profielloop trekt bijna 200 deelnemers

Klasgenoten David Mornout uit Gemonde en Robin Bogers uit Sint-Michielsgestel bedachten enkele maanden geleden het plan om als eindexamenopdracht een hardloopwedstrijd te organiseren. Zondag was het zover: de Profielloop in Gemonde stond op het programma. De eerste editie van de Profielloop verliep succesvol: 182 kinderen en volwassenen stonden aan de start.

Voordat de deelnemers aan de 5,5 en 11 kilometer van start gingen, was het de beurt aan de jeugd tijdens een Kidsrun van 1 kilometer. Veertig jongens en meisjes legden in vliegende vaart de duizend meter af. Laurie Janssens (11) uit Boxtel kwam als eerste meisje over de streep in 3 minuten en 50 seconden. Haar broertje Tygo (8) was haar net voor en finishte als vierde jongen. ,,We moesten door molshopen en los gras, het was erg leuk", lachte Laurie. Ze won een tegoedbon voor Vakzaak Willy Schellekens in Gemonde.

De wedstrijd over 5,5 kilometer, die door het buitengebied van Gemonde werd afgelegd, kende een verrassende winnaar: de 11-jarige Robin Schneider uit Gemonde. ,,De Profielloop is goed georganiseerd. Het leuke is dat ik de route goed kende. Zo wandelen we hier vaak als we de hond uitlaten." Atleet Tony de Groot van Marvel kwam als eerste over de streep na 11 kilometer.

De Profielloop trok met name lopers uit Gemonde en de omliggende dorpen, maar enkele lopers kwamen van ver. Zoals Netty Bronkhorst. ,,Ik kom uit Vuren bij Gorinchem en vond de Profielloop via internet toen ik op zoek ging naar een hardloopwedstrijd", vertelt ze nadat ze 11 kilometer heeft afgelegd. ,,Volgende week doe ik mee aan een loop over 15 kilometer die grotendeels onverhard is, dus dit was een goede voorbereiding voor me."

De uitslagen zijn later via de Facebookpagina Profielloop 2016 te vinden. Meer foto's van de Profielloop kunnen bekeken worden op de Facebookpagina van Brabants Centrum.