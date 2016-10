Proeverij bij Gevulde Knapzak

Boerderijwinkel De Gevulde Knapzak aan de Kapelweg 80 in Boxtel bestaat tien jaar. Erica en Pieter van der Meijden vieren het tweede lustrum zondag 9 oktober van 11.00 tot 16.00 uur met een picknick in de wei en een proeverij van alle lokale en regionale producten die in de boerderijwinkel te koop zijn. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in de nieuwe koeienstal.

Een aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied maakte het tien jaar geleden mogelijk om aan de Kapelweg, dichtbij de Kampina, een boerderijwinkel te openen die meer te bieden dan alleen eigen vleesproducten. Doordat ook detailhandel werd toegestaan, lukte het Erica om haar grote wens in vervulling te laten gaan en een boerderijwinkel te openen.

De Gevulde Knapzak bleek een schot in de roos. ,,We kregen al snel heel wat aanloop van mensen uit Boxtel, Esch, Haaren en Oisterwijk die bij ons boodschappen kwamen doen", blikt Erica terug. ,,Daarnaast was er veel belangstelling voor de knapzakken, die vooral als cadeautje worden gekocht."

Naast een picknick is er op het erf bij de boerderijwinkel een proeverij waar aanbieders van heel veel streekproducten aanwezig zijn. Naast oud-Hollands snoepgoed en ijs van de Vughtse ijsboerderij bestaat het aanbod ook uit soepen van Soep d'Ing en Italiaanse gerechtjes van La Casa dei Cichetti uit Lennisheuvel. Verder is er een proeverij met koffie en thee. Op het erf worden enkele gezellige terrasjes ingericht. Daar kan ook gesmikkeld worden van huisgemaakte hamburgers, kaasjes, Rooise heidewijn, La Trappe en speltbier.

Kinderen kunnen zich ook vermaken, onder meer met kleine huisdieren en een presentatie van enkele dieren die afkomstig zijn uit Best ZOO. Bezoekers kunnen ook de nieuwe stal bezichtigen, waarin zo'n negentig koeien verblijven. Het is volgens Pieter een vrije uitloopstal.