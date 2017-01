Proces - verbaal voor verboden wapenbezit

De politie heeft maandag op parkeerplaats Velder aan rijksweg A2 bij Liempde een proces-verbaal opgemaakt tegen een 20-jarige man uit Deil voor verboden wapenbezit. De man had een boksbeugel, pepperspray en een vlindermes bij zich in de auto.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden omstreeks 10.00 uur een automobilist uit Deil omdat hij was opgevallen door zijn rijgedrag. Bij verificatie van zijn persoonsgegevens kregen de agenten de informatie dat de betrokken persoon in het verleden met de politie in aanraking was geweest in verband met verboden wapenbezit. Dat bleek ook nu het geval. Uit de zak van de verdachte kwam een boksbeugel, uit het middenconsole van de auto een busje pepperspray en uit zijn tas een vlindermes. Voor deze ongewenste wapens had hij geen vergunning of ontheffing. Alle objecten zijn in beslag genomen.