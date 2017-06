Première Witte Geit: energiek en hilarisch

Het publiek in de uitverkochte aula van het Jacob-Roelandslyceum werd gisteren getrakteerd op hilarische scenes, onvoorstelbare typetjes en de beste nummers van Nederlandse bodem. Tijdens de première van het 'feelgood'-muziektheaterstuk Witte Geit blies de energieke twintigkoppige cast de aula bij tijd en wijlen omver.

,,Wat ik echt hoop, is dat de grappen goed gaan bevallen. De generale van de dag eerder was echt goed, maar dat moet meestal niet", vertelde regisseur Lieke Faber ongeveer vijf minuten voor de start van de musical. ,,Dus ik heb ze net nog even op scherp gezet. Hoe het met mij gaat? Pfff...We hebben er echt heel hard aan gewerkt, dus het is nou even 'heavy'."

Een paar minuten later zou de eerste scene draaien, waarin duidelijk werd dat eigenaar Leo van camping Witte Geit, gespeeld door Joan van Houtum, te kampen had met liefdesverdriet. Vloekend en tierend schoffeerde hij een van de campinggasten. ,,Maar de klant is toch koning?", probeerde campinggast Ronald, gespeeld door Ronald de Jong van Albert Heijn Boxtel, er tegenin te brengen. ,,Het is hier geen Albert Heijn!", vloekt Leo. Plots riep de sukkelige goedzak en conciërge Adrie (Herman van de Sande) via de luidsprekers iets om op de camping: ,,Gasten van Witte Geit, heb geen schrik voor de campingeigenaar. Hij heeft liefdesverdriet. Ik herhaal.."

Het zou een van de vele hilarische momenten zijn waar het publiek hard om moest lachen. Aan elkaar verbonden met tientallen Nederlandstalige nummers die op zichzelf ook weer de nodige humor met zich meebrachten.

Musical Witte Geit draait ook vandaag en zondag. Er zijn nog kaartjes te koop voor deze twee voorstellingen via de website http://www.podiumboxtel.nl/.

Bovendien staan in Brabants Centrum van dinsdag 20 juni en donderdag 22 juni een uitgebreid sfeerverslag en enkele scenes uit de musical.