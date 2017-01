Prefinale DichtSlamRap in Boxtel

Zes Brabantse dichters en poetryslammers vormen zondag 8 januari de meerderheid tijdens de prefinale van de poëziewoordenstrijd DichtSlamRap in het Boxtelse café Le Temps Perdu aan de Markt. De prefinale begint om 14.00 uur. In de finale, die donderdag 26 januari op het programma staat, is tot nu toe alleen Martje Wijers (foto) uit Boxtel een kandidaat uit Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 januari zijn in de bibliotheek van Boxtel opnieuw de ontwerpen te zien die studenten van SintLucas hebben gemaakt voor DichtSlamRap. Jaarlijks verdiept een groep studenten zich in de achtergronden van de poetryslam en ontwerpt originele posters, flyers en de omslag van een dichtbundel voor het Boxtelse evenement. Die bundel is een van de uitingen van DichtSlamRap. Daarin worden de circa veertig beste gedichten opgenomen die zijn ingezonden voor de 2017-editie van DichtSlamRap. Deze dichtbundel verschijnt op donderdag 26 januari, tijdens de finaleavond.

Voordat het zo ver is, moeten eerst de kandidaten in de prefinale de strijd met elkaar aanbinden. Opmerkelijk zijn de vier nieuwkomers in de dichtwereld. Dat zijn Martijn Faes (Oisterwijk), Ellianne van Elderen (Best), Mariam Hakobyan (Turnhout) en Ileen Rook uit Assen. Ze vielen stuk voor stuk op door de kwaliteit van het werk dat ze instuurden, laat organisator Marcel Linssen zich ontvallen.

Ilse Vandenbussche uit Breda is eveneens een nieuw gezicht op het podium in Boxtel. Wel was ze als dichteres vorig jaar present tijdens de expositie in de bibliotheek van Boxtel. Een gedicht van Vandenbussche was door kunstenares Marieke Vloet voorzien van een kunstwerk en aldaar te zien.

Andere dichters die zondag 8 januari optreden zijn Bosschenaar Gerard Scharn, al jaren een van de vaste inzenders, en Rossella Bargiacchi uit Tilburg. Zij was enkele jaren geleden van de partij tijdens DichtSlamRap, toen als onderdeel van een duo. Via de prefinale zullen nog twee kandidaten doordringen tot de eindstrijd. (Foto: Albert Stolwijk).