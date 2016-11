Poolse supermarkt naar Boxtel

De Poolse supermarktketen Groszek is van plan een vestiging te openen aan de Rechterstraat 46. Momenteel wordt het pand, waar eerst Hulskes Kantoor Komfort en later Snelders Thuiskantoor gevestigd waren, verbouwd. Vóór kerst wordt er driehonderd vierkante meter aan winkeloppervlak opgeleverd, vol Oost-Europese producten.

Na het faillissement van Snelders Thuiskantoor in 2013 meldde zich geen nieuwe huurder. Hoewel er geen groot parkeerterrein voor de deur ligt - voor veel supermarkten een voorwaarde - waagde Groszek tóch de stap. ,,In Boxtel wonen veel Poolse mensen en mensen met een Oost-Europese achtergrond. Groszek ziet voldoende potentie", vertelt makelaar Arne Zimmerman die het pand namens eigenaar Rob Hulskes verhuurt. ,,Dat er nu nét een blauwe zone is ingesteld, komt natuurlijk nu goed van pas." Ook hoopt de supermarkt te profiteren van de nabijheid van de Lidl. ,,De eigenaren denken dat veel Oost-Europeanen die daar boodschappen doen ook bij Groszek binnenlopen."

De Poolse grootgrutter opende eerder al filialen in Rotterdam, Den Haag en Schiedam. In de hofstad zijn zelfs meerdere vestigingen, waarvan één XL-versie. ,,Van de klanten in Schiedam is inmiddels 50 procent gewoon Nederlands. Groszek zit in het lagere prijssegment en dat trekt ook een breder publiek aan", zegt Zimmerman. In razend tempo wordt de voormalige winkel voor kantoorbenodigdheden omgetoverd tot volwaardige supermarkt. De huidige indeling van het pand blijft behouden, maar er is wel een nieuw plafond met supermarktverlichting aangebracht. Volgende week wordt er een nieuwe vloer gelegd.

,,De gemeente roept al jaren dat ze graag een supermarkt ín het centrum van Boxtel willen. De meeste Nederlandse ketens wilden daar niet aan vanwege de ontbrekende parkeerruimte", aldus Zimmerman. Met de komst van Groszek lijkt de wens van B. en W. dan tóch ingewilligd.