Poezië viert hoogtij bij museum Vekemans

DOOR: LINDA VAN DE WIEL

Bij de ingang van museum Vekemans werd vanmiddag, heel toepasselijk tijdens de museumweek, een wel heel bijzondere onthulling gedaan. In opdracht van het museum heeft niemand minder dan Martje Wijers, de van oorsprong Boxtelse dichteres die er dit jaar én vorig jaar tijdens DichtSlamRap vandoor ging met de publieksprijs, een gedicht geschreven. Het gedicht werd onthuld door wethouder Marusjka Lestrade.

Het gedicht van Wijers getiteld 'Maandag wasdag' refereert aan de prachtige was- en strijkcollectie van het Boxtelse museum. Het prijkt op de deur van de ingang van het museum en is derhalve voor iedereen zichtbaar. Wijers las voorts voor uit eigen werk. Na de onthulling volgde een nieuw hoogtepunt toen Iris Penning, die haar muziek omschrijft als poëtische pop, ieders gevoelige snaar wist te raken met eigen en zuiver gezongen composities.

Ook morgen, zondag 9 april, zijn er extra activiteiten bij museum Vekemans. In de koffiecorner vindt dan de première plaats van een documentaire over Brabantse klederdrachten, gemaakt door Thijs Adriaans. Deze hip geklede documentairemaker wil een serie documentaires maken over klederdrachten in de verschillende delen van Nederland. Adriaans is morgen zelf in het museum aanwezig. Voor deze aflevering over Brabant heeft Adriaans de voormalige eigenaresse van museum Brabant Goedgemutst, Ans van den Bosch- Van Dillen, en Gerard Rooijakkers, auteur van het boek de Brabantse Poffer, geïnterviewd. Beiden vertellen kleurrijk over de Brabantse klederdrachten.

Er vinden op verschillende tijden ook optredens plaats van dichteres Geraldina Metselaar uit Den Haag. Speciaal voor de gelegenheid heeft ze een serie wasgedichten uit haar eigen repertoire gebundeld. Tijdens haar optredens wordt ze deze middag begeleid door harpiste Gwendolynn de Boer en celliste Dagmar Cloosterman. (Foto: Peter de Koning).

Lees een uitgebreid verslag met foto's én video's in de digitale editie van Brabants Centrum van dinsdag 11 april. Ook in de papieren editie van donderdag 13 april verschijnt een sfeerimpressie in woord en beeld.