Op de foto: Bij de Sint-Petrusschool heropenden wethouder Marusjka Lestrade en dichter Victor Vroomkoning (rechts) de vernieuwde poëzieroute. (Foto: Linda van de Wiel).

Liefst veertien gedichten staan langs de poëzieroute die in mei 2011 in de gemeente Boxtel werd geopend. Teksten van Victor Vroomkoning, Jasper Mikkers en Albert Megens vullen de kunststof panelen die her en der werden opgesteld. Maar ze vielen ten prooi aan vandalen én aan de inwerking van vocht. Daarom zijn ze nu opnieuw vormgegeven: in roestvast staal. Donderdagmiddag 16 november het eerste paneel onthuld bij de Sint-Petrusschool aan de Burgakker.