Podiumtoppers bouwen feestje in Boxtels theater

Tijdens de Boxtelse Uitmarkt in september liet lokaal talent zien wat het in huis had in de hoop een plekje te bemachtigen in de avondvullende voorstelling Podiumtoppers. Een vierkoppige jury koos uiteindelijk vier acts die zaterdag 8 april in Podium Boxtel zullen schitteren. Multitalent Jessica De Bel, dichteres Martje Wijers, de band Stoke en muzikaal duo Nohr de Vos en Boaz Tooren beklimmen dan één voor één de bühne tijdens een verrassende en vooral afwisselende theatershow.

,,Podium Boxtel staat vooral bekend om haar professionele voorstellingen en boekt regelmatig grote namen. Maar we weten dat Boxtel barst van het talent en we willen ook aanstormende theatermakers, muzikanten en andere creatievelingen de kans geven om eens in een écht theater te spelen", vertelt voorzitter Paul van Alphen. Samen met stichting Vrienden van Podium Boxtel riep het theater daarom Podiumtoppers in het leven.

Gevarieerd wordt Podiumtoppers zeker. Om de beurt zullen de artiesten het publiek verrassen met hun talent. De van oorsprong Belgische Jessica De Bel zal het publiek betoveren door in de huid te kruipen van de befaamde Mona Lisa. Naast interactief theater biedt het optreden van De Bel ook zelfgeschreven liedjes, die begeleid worden door Job Gerards op keyboard. De actrice heeft zich meester gemaakt van de kunst van het theaterschermen en ook dát komt terug tijdens haar spel.

Nohr en Boaz (beiden 13) timmeren allebei aan de weg met hun muziek. Nohr schopte het zelfs tot de finale van het Junior Songfestival. Boaz speelt gitaar en schrijft al jaren liedjes. Tijdens Podiumtoppers spelen ze covers, zoals 'The A-team' van Ed Sheeran én uiteraard zelfgeschreven muziek.

Dichteres Martje Wijers biedt tijdens Podiumtoppers een aantal keren een moment van verstilling én stof tot nadenken met haar poëzie. Hoewel bij een theater al snel gedacht wordt aan muziekoptredens, cabaret of toneel, zal de Boxtelse laten zien dat ook het voordragen van gedichten een plek op het podium verdient. De dichtkunstenares won tweemaal de publieksprijs bij de wedstrijd DichtSlamRap in café Le Temps Perdu én stond in de finale van het nationaal kampioenschap Poetryslam in Utrecht.

Hoewel ze zichzelf bestempelt als hobbyband doet Stoke niet onder voor menig professioneel gezelschap. De muzikale alleskunners sluiten Podiumtoppers swingend af met hun stevige blues- en rockcovers mét een funky randje. De band bestaat uit negen muzikanten, waaronder een blazerssectie.

Podiumtoppers begint om 20.15 uur. Kaarten kosten tien euro en zijn verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl en bij Hebbes (Markt), bloemsierkunst Marimba (Van Beekstraat), Jumbo (winkelcentrum Oosterhof) en drogist Bewust Beter (Nieuwstraat, Liempde).

FOTO: Vier lokale acts verzorgen zaterdag 8 april een avondvullende voorstelling in Podium Boxtel onder de noemer Podiumtoppers. Deelnemende artiesten zijn multitalent Jessica De Bel, muzikaal duo Boaz Tooren en Nohr de Vos en dichteres Martje Wijers (v.l.n.r op voorgrond). Wim Coset (linksachter) en Auke Stook (rechtsachter) sluiten de avond spetterend af met de band Stoke. (Foto: Peter de Koning).