Podium Boxtel in zee met Boxtelse Buren

Op de foto: Daatje van Alphen en Femke Lagerweij richtten Boxtelse Buren op, waarmee ze organisaties van lokale activiteiten en evenementen onderseunen. Vanaf september zijn ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Podium Boxtel. (Foto: Peter de Koning).

,,Nou wordt het écht", glunderen Daatje van Alphen (31) en Femke Lagerweij (47). De twee vrouwen richtten vorig jaar Boxtelse Buren op. Met dat bureau willen ze zich richten op het ondersteunen van organisaties van lokale activiteiten en evenementen. Hun eerste opdracht hebben ze al binnen: vanaf september zijn ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Podium Boxtel. En daar hebben ze héél veel zin in...

Daatje en Femke werkten eerder tijdens verschillende evenementen samen. ,,Het klikte eigenlijk meteen tussen ons", vertelt Daatje. Toen duidelijk werd dat Podium Boxtel zocht naar een kandidaat om de taken van BCGroep - het bedrijf dat tot op heden de praktische organisatie van het theater voor haar rekening neemt - over te nemen, staken Daatje en Femke de hoofden bij elkaar. Samen riepen ze Boxtelse Buren in het leven. ,,Vroeger woonden we bijna naast elkaar in de Molenstraat", legt Femke uit.

Het feit dat ze nagenoeg buren waren én geïnspireerd door de spreekwoorden 'beter een goede buur dan een verre vriend' en 'het gras bij de buren is altijd groener', lag de naam van hun organisatiebureau voor de hand. ,,We willen vooral heel toegankelijk zijn. Boxtelaren moeten zich op hun gemak voelen bij ons en het gevoel hebben dat ze altijd even binnen kunnen lopen bij Podium Boxtel", stelt Femke. De twee staan te trappelen om in september te beginnen. ,,We zijn hier al een jaar mee bezig en het wordt steeds echter."

UITDAGING

Het duo bruist van de ideeën die ze straks los willen laten in het theater aan de Burgakker. Femke: ,,We willen graag meer verbindingen met het dorp leggen. Het mag meer gaan leven. Daarom willen we kijken of we activiteiten kunnen gaan koppelen aan het theater. Een wandeling of meer samenwerken met ondernemers. Ook zijn er nu allerlei evenementen in Boxtel die prima bij Podium Boxtel passen, maar nu nog uitwijken naar andere locaties." Ook een hechtere samenwerking met studenten van SintLucas staat op het wensenlijstje. ,,Podium Boxtel is een superleuke plek, maar er valt nog veel meer uit te halen", stelt Daatje. ,,Vrienden van mijn leeftijd gaan al snel naar de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch, maar denken er eigenlijk nooit aan om de agenda van Podium Boxtel te checken. Terwijl de programmering niet onderdoet voor die van andere theaters. Dat moet anders en daar ligt voor ons een uitdaging." (Foto: Peter de Koning).

Benieuwd wie de Boxtelse Buren zijn? Kijk dan op www.boxtelseburen.nl.