Podium Boxtel begroet Farce Majeure - reprise

Herinneringen ophalen aan de legendarische uitzendingen van Farce Majeure? Dat kan zondag 11 december tijdens een matineevoorstelling van Farce Majeure-coryfee Henk van der Horst. Die reist momenteel met het theaterprogramma 'Dat is uit het leven gegrepen' langs zalen in Nederland.

De theatershow is een reprise van het programma dat ook vorig theaterseizoen veelvuldig werd opgevoerd. Bob van der Houven, bekend van Rail Away en Radio 4, vraagt Van der Horst bij deze terugblik naar zijn leukste anekdotes en bijzondere belevenissen achter de schermen. In de theatervoorstelling wordt het publiek mee op reis genomen naar het verleden door middel van nostalgische beeldfragmenten en oude sentimenten.

In september 1966, nu vijftig jaar geleden, was bij de NCRV de eerste uitzending van het tv-programma Farce Majeure te zien. Farce Majeure werd gevormd door Alexander Pola, Fred Benavente, Jan Fillekers, Henk van der Horst en Ted de Braak en ging op humoristische wijze in op de actuele gebeurtenissen in ons land en de wereld.

Het programma werd enorm populair en liep onafgebroken tot 1976. Van 1983 tot 1986 werd Farce Majeure nieuw leven ingeblazen met nieuwe afleveringen. Bekende liedjes die in het geheugen van de kijker zijn gegrift, zijn 'Kiele Kiele Koeweit' (naar aanleiding van de oliecrisis in 1973) en 'Het is uit het leven gegrepen'. Dit laatste lied zal in de voorstelling met actueel nieuws ten gehore gebracht worden.

Kaartjes kosten 17,50 euro en zijn verkrijgbaar bij Hebbes (Markt), Jumbo (Oosterhof) en Marimba (Van Beekstraat) in Boxtel en bij drogisterij Bewust Beter aan de Nieuwstraat in Liempde.

FOTO: Tv-coryfee Henk van der Horst is zondag 11 december te zien in Podium Boxtel.