Plus Van der Horst jubileert

,,12,5 jaar alweer. De tijd is voorbij gevlogen", stelt slager Mari van Abeelen, terwijl caissière Kristel Coolen, bedrijfsleider Roel Timmermans en eigenaar Ronald van der Horst instemmend knikken. Plus Van der Horst opende op 1 december 2004 de deuren en het viertal is al die tijd al aan de slag in de supermarkt in het hart van Selissenwal. Het koperen jubileum wordt vanaf zondag 11 december gevierd met een speciale feestweek voor alle supermarktbezoekers.

Wim Eijkemans opende in 2001 supermarkt Plus aan de Van Beekstraat. Drie jaar later nam Van der Horst, die vanaf zijn achttiende in de supermarktwereld zit, de winkel over. ,,Ik had mezelf ten doel gesteld voor mijn 35e jaar een eigen winkel te hebben. Dat is gelukt. " Vrijheid en zelfsturende teams: dat zijn uitgangspunten bij de Boxtelse supermarkt. ,,Ik kan het niet alleen en heb mijn mensen hard nodig. Op personeel moet je zuinig zijn."

Van weekendhulp tot hoofdcaissière: het team van Plus Van der Horst bestaat uit 75 mensen. ,,Ik heb veel mensen zien komen en gaan", aldus bedrijfsleider Timmermans. ,,Het mooie is dat je mensen volledig ziet ontwikkelen. Zo kwam hier eens iemand werken die behoorlijk verlegen was. En nu is hij leerkracht! Aan die ontwikkeling heeft Plus zeker voor een deel bijgedragen."

Zelf heeft de bedrijfsleider, die opgroeide in de Sint-Willibrordstraat in Selissen, ook een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt bij de supermarkt. ,,Ik startte als vakkenvuller en werd teamleider van de vulploeg. Uiteindelijk ben ik fulltime gaan werken bij Plus en deed er een studie naast. Vier jaar geleden werd ik bedrijfsleider. De uitdaging maakt dit werk zo leuk. We leggen de lat hoog en willen de beste supermarkt van Boxtel zijn. Ik ben heel trots op het team. Iedereen gaat gezellig met elkaar om."

Lees het complete interview met de vier jubilarissen van Plus Van der Horst in Brabants Centrum van donderdag 8 december. (Foto: Peter de Koning).