Plataan blijkt sta - in - de - weg...

Op de foto: Rick Udo (rechts) helpt buurtbewoner Juan op de smalle en ongelijke stoep op de hoek Robert Schumanlaan/Puccinistraat. Hij zou graag zien dat de plataan wordt gerooid. (Foto: familie Udo).

Al sinds de herinrichting van de Robert Schumanlaan begin deze eeuw is het hem een doorn in het oog: het smalle trottoir vlak bij zijn woning op de hoek van de Albinonistraat. Omdat op die plek ook nog eens de stoeptegels erg ongelijk liggen, is het een gevaarlijke plek. Rick Udo zou graag zien dat de plataan die er staat, wordt gerooid.

,,Met name oudere mensen die op een rollator aangewezen zijn, durven er niet meer langs. Zeker niet nu het najaar is en er veel bladeren op de grond liggen en het bij het nat weer glad is. Maar ook met een kinderwagen is het een vervelende hindernis. Je bent eigenlijk genoodzaakt om de rijbaan op te lopen. Levensgevaarlijk", vertelt Udo. Deze week hielp hij buurtbewoner Juan. ,,Ik zag hem voorbij schuifelen met zijn rollator en even daarna liep hij weer terug. Ik liep naar buiten en vroeg wat er aan de hand was. Juan durfde er niet langs, bang dat hij zou vallen. Doordat ik hem begeleidde, lukte het uiteindelijk wel, maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat het zo moet."

Udo kaartte het probleem jaren geleden al aan: ,,Toen was Wim van Erp nog wethouder en die beloofde om de boom die hier midden op de stoep staat weg te laten halen. Op een gegeven moment is zelfs met verf een kruis op de stam gekalkt, maar de plataan is nooit gerooid. Misschien zijn ze bij de gemeente tot een ander inzicht gekomen, maar rooien is écht de enige oplossing."

Dit artikel verscheen donderdag 25 oktober in de papieren editie van Brabants Centrum. Daarin werd abusievelijk vermeld dat de plataan op de hoek van de Puccinistraat staat.