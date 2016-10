Plan Buurtpost wint 50.000 euro

Boxtelaar Jeroen Pijnenburg (50) heeft donderdag de tweede prijs gewonnen in de strijd om de IGNITE Award. Daarmee verdient de ondernemer, die eigenaar is van Buro Cement, een bedrag van 50.000 euro waarmee zijn project Buurtpost ondersteund zal worden. Namens de gemeente Boxtel was wethouder Herman van Wanrooij bij de prijsuitreiking aanwezig.

Pijnenburg was een van de sociale ondernemers die meedong naar de IGNITE Award. De Boxtelaar heeft een plan ontwikkeld voor het opzetten van Buurtpost. Dat is een initiatief waarbij mensen met een inkomensachterstand tegen betaling postpakketjes aannemen en in hun straat of buurt verspreiden.

Pijnenburg loopt al enkele jaren rond met het plan om Buurtpost te lanceren. De achterliggende gedachte is dat steeds meer postpakketten aan huis bezorgd worden, maar veel bewoners niet thuis zijn. De Boxtelaar bedacht dat het mogelijk moet zijn om mensen met een klein inkomen of in een sociaal isolement via Buurtpost weer een kans te bieden. ,,Ze kunnen een centje bijverdienen door postpakketten aan te nemen en te verspreiden in de eigen straat en bovendien wat vaker onder de mensen komen en zo meer sociale contacten opbouwen", legde Pijnenburg onlangs in Brabants Centrum uit. ,,Buurtpost gaat zorgen voor reuring in de straat."

Blij verrast was Pijnenburg dat hij een van de zes sociale ondernemers is, die was voorgedragen voor de IGNITE Award. Net als de andere genomineerden is Pijnenburg een intensief traject ingegaan. ,,Dankzij de nominatie is mijn businessplan voor Buurtpost heel helder geworden. Bovendien heb ik erg veel interessante mensen ontmoet die uitgebreid verteld hebben over het belang van goed sociaal ondernemerschap. En dat past goed bij mij. Ik vind namelijk dat de sociale component leidend moet zijn in het bedrijfsleven. Gelukkig raken steeds meer ondernemers daarvan overtuigd."

De IGNITE Award is een initiatief van het Anton Jurgens Fonds. De winnaars van de hoofdprijs ontving 100.000 euro om het businessplan verder uit te werken. (Foto: Marc Cleutjens).