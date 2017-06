Picknicken in Vondelpark van Boxtel

Op de foto: Kinderen die meededen aan de picknick in park Stapelen, konden T-shirts versieren, meedoen aan yoga en luisteren naar een voorleesverhaal van Paul Hermans. (Foto: Marc Cleutjens).

Een doorslaand succes. Zo mag de picknick van Boxtel Vooruit in kasteelpark Stapelen genoemd worden. Honderden inwoners togen op Tweede Pinksterdag naar het park om in het decor van kasteel, spiegeltent en eeuwenoude bomen te picknicken.

De picknick past in het veelzijdige programma dat rond de spiegeltent wordt gehouden. Bon Salon werd zaterdag officieel geopend en lokte al vele honderden bezoekers, die genoten van muziek, dans, yoga, kunst en natuurlijk hapjes en drankjes. ,,De hapjes nemen ze vandaag zelf mee", vertelt voorzitter Wim Ketelaars van Boxtel Vooruit. ,,In de spiegeltent zijn drankjes te koop, ook bieden we tegen een kleine prijs ijsjes, koeken en taart aan."

De sfeer in het kasteelpark is gemoedelijk en ontspannen; op kleedjes luieren de volwassenen terwijl kinderen door het park rennen, ravotten op het gras of meedoen aan een letterspeurtocht die door de zesjarige Naud Harmeling was uitgestippeld. Naud haalde de formulieren zelf op en verrichtte halverwege de middag de prijsuitreiking. Voor tien kinderen die de juiste woorden hadden geraden, was er een ijsje. De oplossing van Nauds speurtocht was tevens de beste omschrijving van deze middag bij Stapelen: 'Picknicken op Stapelen is lekker buiten spelen en eten'.

Uitbater Cees de Wildt van Bon Salon toonde zich tevreden over de aanloop naar zijn spiegeltent. ,,Dankzij een heel gevarieerd programma en lekker zomerweer, is het heerlijk. De sfeer vandaag lijkt op die in het Vondelpark in Amsterdam. Maar we zijn toch echt in Boxtel hoor..."