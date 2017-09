Peddelen op donkere Dommel...

Op de foto: Deelnemers aan Rondje Boxtel by Night steken van wal bij het clubhuis van kanovereniging De Pagaai. (Foto: Albert Stolwijk).

Kanoclub De Pagaai hield zaterdag 9 september het jaarlijkse Rondje Boxtel by Night. Vanaf negen uur gingen iets meer dan tweehonderd peddelaars van start bij het clubhuis aan de Voetboog. Daar werden vooraf de boten versierd met sfeerverlichting, muzikaal omlijst door de Red River Band.

Ook nu was een aantal Dommelbruggen feestelijk verlicht. Ook diverse mensen die met hun huis of tuin aan de rivier grenzen, zorgden voor feestverlichting. Bovendien grepen enkele buurtverenigingen Rondje Boxtel by Night aan voor een feestje. Bij de glijgoot onder de brug in de Mgr. Wilmerstraat brandden discolampen en werd passende dansmuziek gedraaid. Na terugkomst bij het clubhuis van De Pagaai werd de barbecue aangestoken.

Al met al was het een leuk en sfeervol evenement, meldt onze freelancer Linda van de Wiel. Haar verslag is komende week te lezen in zowel de digitale als papieren editie, die respectievelijk dinsdag en donderdag verschijnt. Bovendien besteedt DBC Nieuws, het nieuwe wekelijkse tv-journaal dat Omroep Dommelland en Brabants Centrum lanceren, woensdag om 18.00 uur aandacht aan de vaartocht in het duister.