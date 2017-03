Partijen voeren campagne in Boxtel

Op de foto: Leden van SP Boxtel en SP Meierijstad gingen zaterdag langs de deuren in Boxtel-Oost. (Foto: Annelieke van der Linden).

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn verschillende politieke partijen gestart met campagnes in Boxtel. Leden van SP Boxtel en SP Meierijstad gingen zaterdagmiddag langs de deuren in Boxtel-Oost om flyers uit te delen. Ook leden van GroenLinks voerden campagne. Zij deelden in het Boxtelse centrum flyers uit, samen met Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Zestien SP'ers gingen met volle tassen langs de deuren in Boxtel-Oost en deelden flyers en de bekende schuursponsjes in de vorm van een tomaat uit. ,,We proberen deze wijk en heel Selissenwal gehad te hebben voor 15 maart", aldus bestuurslid Willem van Meurs van de SP. ,,Hopelijk hebben we daarna nog tijd voor andere plekken, zoals Breukelen en Liempde."

De leden van GroenLinks startten met flyeren in het centrum en gingen aan het begin van de middag naar het datacentrum van Rabobank Nederland aan de Keulsebaan. Daar plantte Tweede Kamerlid Van Tongeren samen met wethouder Peter van de Wiel een honingboom. Van Tongeren, nummer zes op de kieslijst van GroenLinks, verzet zich al jaren tegen schaliegasboringen en kreeg de boom als bedankje. Daarnaast staat de honingboom symbool voor de transitie naar Boxtel Energieneutraal 2030.

Lees meer in de digitale editie van Brabants Centrum (7 maart) en de papieren editie (9 maart).