Parkeren, het hóudt je bezig...

Op de foto: Op het Jan van Eschplein bij het Boxtelse NS-station is plek genoeg om te parkeren. Met een parkeerschijf óf ontheffing...

De invoering van blauwe parkeerzones in het centrum van Boxtel, maakt de tongen los. Enerzijds in positieve zin: omdat mensen nu vaker een plekje vinden om hun auto weg te zetten als ze een boodschap gaan doen. Anderzijds ook negatief: de overgebleven vrije parkeervakken, zoals op het Breukelsplein (foto onder), staan doorlopend mudvol.

In tegenstelling tot het Breukelsplein is op het Jan van Eschplein bij het NS-station plek genóeg om te parkeren. Niet zo verwonderlijk, omdat ook daar de blauwe parkeerschijf achter de voorruit moet worden geplaatst. Tenzij je natuurlijk als buurtbewoner een parkeerontheffing hebt aangevraagd. Vijf auto's met zo'n ontheffing stonden vrijdagochtend 22 september op het bewuste parkeerterrein. Forenzen die hun auto bij het station willen parkeren om met de trein verder te reizen naar hun werk, zijn aangewezen op het terrein van Q-Park aan de achterkant van het station, aan de Van Salmstraat, waar parkeergeld moet worden betaald.

Verkeerswethouder Herman van Wanrooij gaf eerder al aan dat hij maatwerk wil leveren en dat het parkeerbeleid op onderdelen nog aangepast kan worden. Maar niet voordat er gedegen onderzoek is gedaan én de mening van het publiek is gepeild. Daarvoor neemt hij tot november de tijd. Ondertussen roept hij autobezitters die in het centrum wonen op een parkeerontheffing aan te vragen via www.parkeerserviceboxtel.nl. Van de kleine duizend mensen die daar aanspraak op kunnen maken, hebben nog maar zo'n vijfhonderd automobilisten zo'n ontheffing à 30 euro per jaar gekocht.