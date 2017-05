Parkeerplan Boxtel komt later

Om de dienstverlening rondom parkeerontheffingen in het centrum van Boxtel in goede banen te leiden, wil de gemeente Boxtel een extern bedrijf inschakelen. Vanwege de aanbesteding is daarom besloten het parkeerbeleid twee maanden later in te voeren, per 1 september.

Nadat het omstreden voorstel om parkeervergunningen in te voeren begin dit jaar werd ingetrokken, kreeg het gemeentebestuur in februari een aangepast beleidsstuk voorgelegd. Ook kreeg de Boxtelse bevolking de kans tussen 27 februari en 9 april op de parkeerplannen te reageren door middel van informatieavonden of via de website van de gemeente. Alle reacties zijn verwerkt in een beleidsstuk dat op dinsdag 30 mei wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Aansluitend neemt het college van B. en W. een aantal uitvoeringsbesluiten.

Duidelijk is al wel dat het beleid niet op 1 juli, maar op 1 september van start gaat. De belangrijkste maatregel is de komst van een blauwe zone in het centrum ten westen van de Dommel. Inwoners van dit gebied kunnen per auto een ontheffing aanvragen. ,,We hebben advies gevraagd over de dienstverlening van parkeerontheffingen voor inwoners van het centrum. Bedrijven gaven aan dat 1 juli niet haalbaar was. Een maand later zou wél een optie zijn, maar het leek ons niet wenselijk midden in de zomervakantie te starten met het parkeerbeleid. Natuurlijk is het prettig om dit langlopende dossier afgerond te hebben, maar we vinden zorgvuldigheid belangrijker en willen ons geen tweede keer aan dezelfde steen stoten", vertelde wethouder Herman van Wanrooij deze week.

De schatting is dat er zo'n duizend parkeerontheffingen nodig zijn. De kosten bedragen dertig euro per ontheffing.

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 11 mei.