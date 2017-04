Palmpaasoptocht is zonnig en gezellig

DOOR: LINDA VAN DE WIEL

,,Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei". Al van een afstand was te horen dat de kinderen, en ouders, die deelnamen aan de 57e editie van de Palmpaasoptocht, er zin in hadden vandaag. Het mooie weer speelde hier ongetwijfeld een rol in, evenals de vrolijke muzikale begeleiding van het leerlingenorkest van De Gildenbondsharmonie.

De bontgekleurde stoet toog dit jaar alweer voor de 57e keer van Het Molenpad richting de Markt. Duidelijk was dat er veel werk besteed was aan de prachtig versierde Paastakken. Zo ook die van Myrthe (10), die er met de prijs voor meest glimmende tak vandoor ging: ,,Ik loop al vanaf mijn vierde jaar mee. Mijn Paastak heb ik samen met oma versierd," vertelde ze.

Op de markt werden de kinderen begroet door burgemeester Mark Buijs en zijn vrouw Christel: ,,Vorig jaar was het 2 graden Celsius en viel er natte sneeuw. Vandaag is het prachtig mooi weer en als klimaatburgemeester kan ik vertellen dat de zon heel goed voor je is omdat het veel energie geeft", aldus een vrolijke burgemeester Buijs.

Vervolgens was er aandacht voor het goede doel dat dit jaar in de schijnwerpers werd gezet, namelijk de dierenambulance, waarvan de vrijwilligers zich inzetten voor het welzijn van dieren. Benadrukt werd dat zij naarstig op zoek zijn naar vrijwilligers om hun goede werk voort te zetten. Daarna volgde een loterij en tot slot werden alle kinderen door de burgemeester getrakteerd op een lekker chocolade ei. (Foto: Peter de Koning).

Lees een uitgebreid verslag, inclusief foto's, in de digitale editie van Brabants Centrum van dinsdag 11 april.