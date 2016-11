Overval cafetaria Bosscheweg

De politie zoekt de dader van een gewapende overal op cafetaria De Rotonde aan de Bosscheweg in Boxtel. Die vond woensdagavond rond 22.30 uur plaats.

Niemand raakte gewond bij de overval. De politie doet op dit moment ter plaatse onderzoek en is op zoek naar de overvaller. De dader wist de ontkomen en de politie heeft een burgernetmelding gedaan in de hoop op tips. In die melding adviseert zij met klem om zelf geen actie te ondernemen, maar 112 te bellen. De overvaller is blank, 1.85m, slank en draagt een donkergroene trui.

Later meer.