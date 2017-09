Over rode loper 't nieuwe schooljaar in

De rode loper lag uitgerold bij de Sint-Willibrordusschool in Esch. Alle leerlingen en vele ouders verzamelden zich om half negen op het schoolplein, waar het schooljaar gezamenlijk geopend werd.

Na zes weken zomervakantie was het vanochtend toch echt weer tijd voor school. Op de Willibrordusschool in Esch was er een feestelijke opening van het nieuwe schooljaar. Alle leerlingen werden op het schoolplein welkom geheten door schooldirecteur Wilma van der Pol. De rode loper en een fraai versierde boog stond klaar bij de ingang van het gebouw. Het schoollied werd gezongen en daarna mocht iedere klas juichend, in polonaise of rennend over de rode loper naar het eigen klaslokaal. (Foto: Carry Dirkx).