Oud - voorzitter Stichting Kinderboerderij Boxtel krijgt taakstaf van 200 uur

Op de foto: In maart werd een notenboom verplaatst om ruimte te bieden een dwarsdeelschuur op het terrein van Kinderboerderij Boxtel. Met de komst van de schuur en belevingsarrangementen voor basisonderwijs kijkt Stichting Kinderboerderij Boxtel weer vooruit.

De oud-voorzitter van Stichting Kinderboerderij Boxtel krijgt een taakstraf van 200 uur. Bovendien moet hij bijna 15.250 euro terugbetalen aan de stichting. Zo luidde de uitspraak van de politierechter in het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch deze middag.

Het staat vast dat de Stichting Kinderboerderij in ieder geval voor 18.989,19 gedupeerd was door de oud-voorzitter, zo viel op te halen tijdens de zitting. Omdat er al 2.500 euro was terugbetaald alsook een lening van 1.250 euro, blijft daar nog 15.239,19 van over. In eerste instantie werd er een bedrag van 23.856 euro geëist door de officier van justitie die betaald moest worden aan Stichting Kinderboerderij Boxtel. Voor het restant zou de stichting naar de civiele rechtbank moeten. Secretaris Ton Huinink, die het woord voerde namens de stichting, gaf echter al aan dat voor hem de kous hiermee af was. ,,Dit is voor ons het eindstation. We gaan vanuit hier weer over tot de orde van de dag. Er is weer een werkzame situatie voor onze vrijwilligers en we kijken vooruit."

Voor de kinderboerderij is namelijk de komst van de dwarsdeelschuur weer een stapje dichterbij en worden er komend schooljaar vier belevingsarrangementen aangeboden aan de groepen 1 tot en met 4 van basisscholen in de gemeente Boxtel. Ook te lezen in de papieren krant van vandaag.

Lees het verslag van de zitting in de digitale editie van Brabants Centrum van dinsdag 16 mei of de papieren krant van donderdag 18 mei.