Liempdse traint Japanse paralympiër

In zijn thuisland prijkte Mitsuhide Miyaji (58) meermaals op de voorpagina's van kranten. De paralympiër is een nationale held in Japan. Zijn dressuurnummer in Rio de Janeiro doet hij echter op een oer-Nederlands paard van de dressuurstal van oud-Liempdse Miranka Schellekens en oud-Boxtelaar Victor van den Berg.

Mitsuhide trainde renpaarden, maar raakte verlamd aan zijn rechterhand en rechterbeen door een hersenbloeding. Vastberaden om toch nog actief te zijn in de paardensport wist hij zich te kwalificeren voor de paralympics. De Olympische Spelen voor mensen met een beperking gaan in Rio de Janeiro op 7 september van start. Hoewel Mitsuhide uitkomt voor Japan, traint hij sinds 2015 bij Miranka. Dat doet hij op Bandero. Een tienjarige ruin met een traumatisch verleden. ,,Als jong paard is hij bijna verdronken in een sloot", vertelt eigenaresse Miranka. De banden waarmee de brandweer Bandero uit het water takelde, hebben flinke littekens achtergelaten op zijn flanken en op zijn hoofd. ,,Hij is een lief paard, maar heeft een bijzonder karakter. Hij hecht heel sterk aan me. Het is best bijzonder dat hij Mitsuhide als ruiter accepteert", legt de dressuuramazone uit. Inmiddels is dit de vijfde keer dat ze een ruiter traint voor de paralympics.



Na zijn hersenbloeding heeft de Japanner opnieuw moeten leren lopen en praten. Ook paardrijden moest hij weer aanleren. ,,Eigenlijk komt Rio nét te vroeg. Die medaille krijgt hij niet, maar dat hij zich toch heeft weten te kwalificeren is al een overwinning", zegt Miranka. Bandero is met een schofthoogte van 1,80 meter erg groot. Doorgaans rijden Japanners op kleinere paarden, vaak drafpaarden. Het dressuurniveau ligt in het Aziatische land ook beduidend lager. ,,Het was voor Mitsuhide echt een cultuurshock om op 'z'n Hollands' te moeten rijden. Hij spreekt ook geen Engels. Lesgeven met een tolk ertussen werkte niet. Daarom heb ik maar Japans geleerd."



Bandero en Mitsuhide zullen op 11 september hun eerste testen rijden. Als ze die glansrijk doorstaan, mogen ze hun kunsten tijdens de kür op muziek vertonen. Hoewel de kans op een medaille misschien klein is, vormt Rio alvast de generale repetitie voor de spelen in Tokyo in 2020. En óók die krijgen een Liempds tintje. ,,Team Japan heeft mijn contract verlengd", onthult Miranka trots. (Foto: Daisy Renders).