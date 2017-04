Oranjebraderie lokt Boxtelaren naar centrum

Van het puntje van de Rechterstraat tot aan de parkeerplaats op het Breukelsplein: het was zondag gezellig druk in het Boxtelse centrum. Honderden Boxtelaren maakten een rondje door het dorp tijdens de Oranjebraderie die door de winkeliers en Centrummanagement Boxtel werd georganiseerd. Naast kramen vol hebbedingen, lekkernijen en andere koopwaar was er van alles te beleven...

Terwijl ouders zich lieten adviseren over een lekker wijntje, waagden kinderen zich bij de grote dinobeelden die in de Breukelsestraat prijkten, een knipoog naar de dino-app die voor de zomer gelanceerd wordt in Boxtel. Even verderop speelde de slagwerkgroep van Boxtel's Harmonie opzwepende muziek voor tientallen toegestroomde toeschouwers. Kramen met kleding, bloemen, ambachtswerk en etenswaar vormden een lang lint door de Stationsstraat, Croonpassage en Rechterstraat richting de Markt. Voor de Rabobank konden bezoekers in een luchtcabine fictieve geldbiljetten grijpen. Dat viel nog niet mee, aangezien de briefjes alle kanten op waaiden. Kaylee Driessen (6) deed een poging en greep liefst 830 euro uit de lucht. ,,Je wil zo veel mogelijk te pakken krijgen en daardoor is het heel spannend. Door de wind in de cabine waaide het geld zó mijn zakken in", vertelde ze.

Bij de spinningmarathon - waar 24 uur werd gefietst om geld op te halen voor stichting Wensambulance Brabant - was het druk. Pal voor de deur stond de ambulance opgesteld en konden mensen bovendien meedoen aan een rad van fortuin. Een paar meter verder was het dringen geblazen bij Druppeltje. Medewerkers en amazones van manege De Rekkendonken uit Liempde promootten daar de paardensport en hadden ter illustratie een shetlandpony meegebracht. Het beestje - dat voor de gelegenheid een halster met glimmende kristallen aanhad - genoot van alle aandacht.

Op De Markt vergaapten voorbijgangers zich aan de tientallen getunede en gepimpte racemonsters die daar stonden opgesteld. Vanuit het hele land waren zogeheten petrolheads met blinkende bolides naar Boxtel gezoefd om daar hun auto's aan het publiek te tonen. Het waren er dit jaar nóg meer en dat viel in de smaak. Naast dat er op straat veel te doen was, hadden de centrumwinkeliers hun deuren opengezet voor het winkelend publiek. Er werd dan ook volop geshopt. Waarna bezoekers neerploften op één van de terrasjes waar het met het prachtige weer goed vertoeven was.