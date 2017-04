Oranje boven op koude Koningsdag in Boxtel

Door: Linda van de Wiel

Ondanks het koude weer en een aantal buien kan Boxtel nu al terugkijken op een geslaagde Koningsdag. Van een vendelgroet tot het optreden van reus Jas de Keistamper en van een vrijmarkt tot fietsen versieren: het Boxtelse oranjeprogramma bood voor ieder wat wils.

De dag begon vanochtend toen alle gedecoreerden van dit jaar samen met de lintjesdragers van voorgaande jaren door burgemeester Mark Buijs werden ontvangen op het gemeentehuis. Even later volgde de traditionele vendelgroet van gilde Sint-Barbara & Sint-Joris. Daarna richtte Boxtelse reus Jas de Keistamper met zijn vrouw Hanne en gevolg het woord tot de aanwezige gedecoreerden en andere toegestroomde geïnteresseerden. Zijn woordje ging onder andere over de elf 'neij' lintjesdragers en uiteraard over (decoratief) plaveisel. Vervolgens bracht Boxtel's Harmonie een aubade, waarbij Buijs, die bij Boxtel's Harmonie meedong naar de titel van 'Maestro', tot zijn eigen verbazing een nummer moest dirigeren.

Daarna startte de jaarlijkse activiteitenmiddag die begon bij kasteel Stapelen waar alle kinderen hun fiets mochten versieren. De fietsen werden trots getoond aan de aanwezigen op de markt waar allerlei activiteiten zoals schminken, de jaarlijkse rommelmarkt én spelletjes te doen waren. Het koude en soms natte weer deerde de oranje geklede kinderen niet. Dat gold ook voorde zesjarige Pip: ,,Ik vond het heel leuk om mijn fiets te versieren. Ik ga straks nog dansen en heb net een feeëntuin gekocht. Straks ga ik nog meer kopen…"