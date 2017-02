Optocht Gemonde: minder herrie, veel plezier

Carnavalsstichting De Mullukzuipertjes bande dit jaar de zogenoemde herriewagens uit de Gemondse optocht. Die zorgden de laatste jaren voor piepende oren én minder kijkplezier bij toeschouwers. Het resultaat van de maatregel: een gezellige leutstoet met zowel rijdende discowagens vol jongeren (die zich keurig aan de geluidsnorm hielden) als kleurrijke grote wagens én ludiek verklede loopgroepen waar zowel jong als oud van genoot.

,,Als zich tijdens de optocht excessen voordoen, grijpen we in. We hopen en gaan ervan uit dat het niet nodig is én dat we straks allemaal kunnen genieten van een gezellige, kleurrijke optocht met muziek op een feestelijk en acceptabel niveau", vertelde voorzitter Michel Hoksbergen eerder in Brabants Centrum. Dát lukte zeker. En hoewel de zuipwagens met gigantische geluidsinstallaties waren uitgebannen, wist er één door de mazen van de organisatie heen te glippen. Verkleed als een reusachtig kratje bier werd een loopgroep tóch gedoogd.

Het koldercorso in Mullukzuipertjesland trok deelnemers uit onder meer Boskant, Liempde, Spoordonk, Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook veel toeschouwers kwamen 'van buiten'. ,,Het is de eerste optocht in de regio en oorspronkelijk kom ik uit Gemonde. Samen met mijn zoon ga ik daarom elk jaar even kijken. Dat is toch traditie", zei een bezoeker uit Schijndel. (Foto: Lonneke Hoondert).

De uitslag:

Loopgroepen 16-

1e prijs CV ver-stappen - Nooitgenoeg carnaval

2e prijs De mini Klussers

3e prijs Wij groeien de pan uit



Loopgroepen 16+

1e prijs 't Hof - Gimmesse waterlelies

2e prijs De langste weg - T groeit en het bloeit wir

3e prijs Gingeheur - Gingeheur is gestopt omdat.....



Wagens 16-

1e prijs 't Hof - 't bloeit in den Hof

2e prijs cv àlt fist - ik hou van holland

3e prijs Pleeboys - Gimde groeit en bloeit



Wagen 16+

1e prijs C.V. Bakt d'r niks van - Maok ut nie flauwer, Gimde mir power!

2e prijs CV Ut gu ni van èges - Circus

3e prijs De Roestkrabbers - T groeit en t bloeit



Wissel romkan 't Hof

Aanmoedigingprijs CV Ut Komt Nie Zoe Nou!