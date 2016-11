Oproep JRL: 'Bangalijst verwijderen'

De directie van het Jacob-Roelandslyceum (JRL) in Boxtel is geschokt door de verspreiding van een zogenaamde bangalijst onder leerlingen van de school. Rector Leon Spaan noemt het rondsturen van een lijst met namen en foto's van 'makkelijke meisjes' een grove aantasting van de sociale veiligheid van leerlingen en gaf deze week aan dat het JRL strenge maatregelen zal nemen om herhaling te voorkomen. Ook roept hij alle leerlingen die de lijst in bezit hebben op deze te vernietigen of van sociale media te verwijderen.

In een brief aan alle ouders van de school stelt Spaan dat een dergelijke lijst en de verspreiding daarvan 'niet past bij wat wij leerlingen leren over hoe we met elkaar omgaan op het Jacob-Roelandslyceum'. Spaan geeft ook aan dat de lijst buiten schooltijd en buiten de muren van de school is gemaakt. ,,Desondanks blijven we ons verantwoordelijk voelen voor het welzijn van onze leerlingen."

Een bangalijst is een namenlijst die via sociale media wordt rondgestuurd met daarop namen, foto's en soms zelfs contactgegevens van meisjes die makkelijk te verleiden zijn. De afdelingsleiders van het JRL hebben deze week meteen na het opduiken van de bangalijst maatregelen genomen en zijn op zoek gegaan naar de vermoedelijke daders. De schoolleiding heeft deze week gesproken met de vermoedelijke daders en hun ouders. ,,Bovendien bekijken we op welke manier we samen gaan werken met de politie", aldus Spaan. Ook hulpverlenende instanties zijn ingeschakeld.

De rector van het JRL geeft aan dat zijn school een 'leer- en leefgemeenschap' is. ,,Op onze school is de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen een heel groot goed. Door deze lijst rond te sturen, wordt de sociale veiligheid verminderd. We gaan met de vermoedelijke daders in gesprek om na te gaan of ze überhaupt wel beseffen wat de gevolgen zijn als zulke lijsten worden rondgestuurd. Eén ding is helder: dit kan absoluut niet, net zoals pesten uit den boze is."

Het JRL heeft donderdagavond een brief aan alle ouders van leerlingen gestuurd waarin uitleg wordt gegeven over deze zaak.