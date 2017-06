Prikactie heeft gevolgen voor leerlingenvervoer in Boxtel

Op de foto: Logo PO in actie

Docenten van sbo-school De Maremak hebben ouders gevraagd om het leerlingenvervoer op dinsdagochtend 27 juni op te pakken. Tussen 08.30 en 09.30 uur is namelijk de prikactie van PO in Actie voor het basisonderwijs, de onderwijsstaking waarbij docenten een uur hun werk neerleggen. Directeur Dorien van Herk en wethouder Marusjka Lestrade gaven aan dat de vervoersmaatschappij niet op een later tijdstip voor het speciaal onderwijs kan rijden. Ook basisschool HUB, locatie Boxtel maakt gebruik van het leerlingenvervoer, maar doet niet mee aan de prikactie. Desalniettemin steunt ook deze school het initiatief. ,,De volgende actie zijn we er bij", laat directeur Petra Pashouwers weten.

De Maremak heeft vijf leerlingen die buiten Boxtel wonen en gebruik maken van het leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs. ,,Een van de ouders heeft op het schoolplein al aangegeven zelf voor vervoer te zorgen. De docenten vragen het momenteel aan de overige ouders. Ik voorzie vooralsnog geen problemen", vertelt directeur Van Herk.

Ook basisschool HUB locatie Boxtel maakt gebruik van het leerlingenvervoer. Stichting HUB doet echter niet mee aan de prikactie. Directeur Pashouwers: ,,Wij zouden teveel problemen opwerpen bij ouders en het taxivervoer, dus om praktische redenen hebben we besloten er niet aan mee te doen. Maar als er een vervolgactie komt, zijn we erbij."

Stichting HUB ondersteunt de actie namelijk wel, net als de meeste schoolbesturen in Boxtel. ,,Ook voor ons geldt een te hoge werkdruk. De discussie over het salaris iets minder, in het speciaal onderwijs is dat net iets beter", vertelt Pashouwers. ,,Je kunt niet de administratieve werklast blijven verzwaren en daar tegenover stellen dat de docenten dezelfde kwaliteit onderwijs kunnen blijven bieden."

Aan de landelijke staking van PO in Actie doen in ieder geval basisschool De Spelelier, alle scholen van stichting Sint-Christoffel en basisschool De Oversteek in Liempde aan mee.