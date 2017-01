Opening ODC - sportpark Molenwijk uitgesteld

Op de foto: Bestuurslid Wim Kanters stak veel uren in de metamorfose van sportpark Molenwijk. Hij plaatste zelf een aantal stoeltjes op de nieuwe tribune... (Foto: Peter de Koning).

De Boxtelse voetbalvereniging ODC heeft de voor zaterdag 7 januari geplande opening van sportpark Molenwijk uitgesteld. Vanwege sneeuwval en ijzel is het officieel in gebruik te nemen kunstgrasveld onbespeelbaar en worden ook de andere festiviteiten geannuleerd.

ODC had een uitgebreid feestprogramma opgesteld om het kunstgrasveld alsmede de vernieuwde tribune met kleedkamers en technische ruimten in gebruik te nemen. Publiekstrekker was de oefenwedstrijd tegen de hoofdmacht van FC Den Bosch, die uitkomt in de Jupiler League.

Volgens vice-voorzitter Mark van der Steen stond al snel vast dat de wedstrijd tegen FC Den Bosch niet door zou kunnen gaan. ,,Het kunstgrasveld is onbespeelbaar en FC Den Bosch vindt het onverstandig om haar spelers de weg op te laten gaan voor dit vriendschappelijke duel", aldus Van der Steen.

Vanwege sneeuwval en extreme gladheid acht het ODC-bestuur het ook niet wenselijk om de andere festiviteiten door te laten gaan. Dat betekent dat niet alleen de voor 12.30 uur geplande nieuwjaarsreceptie is afgelast, maar ook de geplande ingebruikname van het Ben van Vegchelpad is uitgesteld. ODC wilde met de familie van het in 2016 overleden erelid een paadje in het sportpark naar hem vernoemen. Ook de opening van de tribune gaat niet door.

Volgens vice-voorzitter Van der Steen worden de festiviteiten voorlopig verplaatst naar zaterdag 21 januari. Dan wordt ook een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld, maar zal FC Den Bosch niet de tegenstander zijn.