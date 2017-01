Opening Molenwijk: ODC - Boxtel

Op de foto: Archiefbeeld van de sloopwerkzaamheden in sportpark Molenwijk. Zaterdag 21 januari wordt het vernieuwde sportpark officieel geopend met de derby ODC-Boxtel. (Foto: Peter de Koning).

De opening van het vernieuwde ODC-sportpark Molenwijk wordt zaterdag 21 januari opgeluisterd met een oefenwedstrijd tussen de hoofdmacht van ODC en Boxtel.

Winterse weersomstandigheden gooiden zaterdag 7 januari roet in het eten en stonden de officiële opening van het sportpark in de weg. Het nieuwe kunstgrasveld was onbespeelbaar waardoor een duel tussen ODC en FC Den Bosch ook moest worden geannuleerd.

De derby tussen ODC en Boxtel begint op 21 januari om 14.30 uur. Een uur eerder ontvangst ODC haar gasten in kantine De Boemerang. Na de onthulling van het Ben van Vegchelpad, genoemd naar het in 2016 overleden erelid, volgt de officiële opening van het sportpark. Na de derby is er een openingsfeest in De Boemerang.