Opening Kunst op Stapel in Boxtel

Op de foto: Een van de kunstwerken van Kunst op Stapel heeft een plek gekregen in de Ossenwei aan de Prins Hendrikstraat. (Foto: Peter de Koning).

De biënnale Kunst op Stapel beleeft vanaf zondag 4 juni zijn tweede editie. Kunststichting Boxtel heeft hiervoor zestien beeldend kunstenaars geselecteerd. Hun werk is bijna vier maanden lang gratis te bezichtigen in kasteelpark Stapelen.

Wethouder Peter van de Wiel opent Kunst op Stapel in spiegeltent Bon Salon. Daar voeren vanaf 13.00 uur ook voorzitter Anja Heesen van Kunststichting Boxtel en Liesbeth Jans van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur het woord. Het duo Two of Us zorgt voor de muzikale omlijsting.

De eerste editie van Kunst op Stapel was twee jaar geleden een doorslaand succes. Naar schatting bezochten zo'n tienduizend mensen de openluchtexpositie. De kunstwerken die deze week in het kasteelpark zijn geplaatst, zijn digitaal te bekijken via www.kunstopstapel.nl.

Daar staan niet alleen foto's, maar is ook een korte beschrijving van de objecten én de kunstenaars te vinden. Kunst op Stapel duurt tot en met zondag 24 september en is dagelijks gratis te bezoeken tussen 11.00 uur en zonsondergang.

Kunststichting Boxtel organiseerde Kunst op Stapel in 2015 voor het eerst. Dat was mede ter gelegenheid van het feit dat de paters assumptionisten honderd jaar in het Boxtelse kasteel woonden. Net als toen staat de expositie ook nu in het teken van vier thema's: verbinden, natuur, water en religie.