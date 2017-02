Opening kartuizer grenswal

Op de foto: Maart 2015: vrijwilligers van SPPiLL en Natuurwerkgroep Liempde planten jonge bomen en struiken op een eeuwenoude grenswal in De Geelders. (Foto: Ruud van Nooijen).

Liempdse vrijwilligers zorgden in 2015 en 2016 jaar dat een in de middeleeuwen door kartuizer monniken aangelegde grenswal in natuurgebied De Geelders werd beplant werd met jonge eiken, elzen, sporkehout, lijsterbessen en hazelaars. Nu is een vier kilometer lange wandelroute langs de grenswal aangelegd die zondag 19 februari om 09.00 uur wordt geopend door wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel.

Uit archeologisch onderzoek bleek dat het zeer aannemelijk is dat een verhoging in het landschap van De Geelders uit de dertiende eeuw stamt. Een grenswal is een enkele meters hoge aarden wal rondom een landgoed. Zo'n wal moest indringers weren en wild binnen houden. Het zijn de oudste bouwwerken van Boxtel en Liempde aldus gebiedskenner en oud-wethouder Ger van de Oetelaar. Hij is gids voor de deelnemers aan de eerste wandeling langs de kartuizer grenswal. Belangstellenden dienen om 09.00 uur te verzamelen bij café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat.

Bij de nieuwe aanplant van de grenswal is gekozen voor inheemse soorten. Natuurwerkgroep Liempde draagt zorg voor het onderhoud. De kartuizer grenswalroute is een initiatief van SPPiLL, Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde. Die hield zaterdag 18 februari ook de eerste werkdag in natuurgebied De Scheeken; daar werd onderhoud gepleegd aan voormalige gemeenschappelijke gronden uit de middeleeuwen.