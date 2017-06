Open huis MuBo: buitenconcert en workshop vendelen

Op het moment dat in de zomer van 2012 duidelijk werd dat Boxtel een eigen museum zou krijgen in de voormalige Bracbant Havo, bood Boxtel's Harmonie een van de eerste collectiestukken aan: haar ruim honderd jaar oude vaandel. Het is een van de pronkstukken in de vaste collectie van MuBo aan de Baroniestraat. Als tegenprestatie voor het conserveren van het drapeau luistert de harmonie vandaag, zondagmiddag 18 juni de open dag van MuBo op.

Publiek kan tijdens de open dag zowel de vaste collectie als de enkele weken geleden geopende wisselexpositie over damastweverijen tussen 13.00 en 17.00 uur gratis bezoeken. Op de binnenplaats van Sint-Ursula verzorgt de harmonie een openluchtconcert. Voorafgaand verzorgt het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris, dat ook attributen in de museumcollectie heeft ondergebracht, een vendelgroet. In de pauze van het concert kunnen kinderen deelnemen aan een workshop vendelen.

ACHTER GLAS

Dat de muziekuitvoering door Boxtel's Harmonie samenvalt met de enkele weken geleden geopende wisselexpositie over weverijen, is louter toeval. Maar wel een leuk toeval. Want de gebroeders Van Oerle, die met drieën een van de grootste plaatselijke weverijen exploiteerden, stonden in 1908 immers aan de wieg van het muziekkorps. En een jaar later ontfermde een van hen zich ook over het initiatief van de echtgenotes van het toenmalige hoofdbestuur om een vaandel te laten vervaardigen. Dat werd in 1910 ingewijd door pastoor Frans Eras van de kort tevoren gestichte Heilig Hartkerk.

Het rijk versierde drapeau werd vervaardigd in een Roosendaals atelier voor kerkelijke kunst. Er zijn ook twee geschilderde portretjes in verstopt: van zowel de beschermheer als de voorzitter, respectievelijk pastoor Eras en bierbrouwer Hubèrt van Leeuwen. De twee miniatuurtjes werden vervaardigd door Adrianus van Oerle, een van de drie directeuren van de weverij. Het vaandel staat normaal in een afgesloten uv-werende vitrine, maar wordt tijdens de open dag eenmalig achter het glas vandaan gehaald.

Onder leiding van dirigent Jules van de Loo vertolkt Boxtel's Harmonie op de binnenplaats van MuBo onder meer werken van James Barnes (Alvamar Overture), Alfred Reed (The Hounds of Spring) en John Williams (The Cowboys).