Open huis bij JRL en BHC

Basisschoolleerlingen, hun ouders en andere belangstellenden die meer willen weten over de twee Boxtelse middelbare scholen, zijn vandaag, zaterdag 14 januari welkom op het Baanderherencollege (BHC) en Jacob-Roelandslyceum (JRL). Docenten en leerlingen van beide scholen verzorgen die dag uitgebreide uitleg door middel van presentaties, rondleidingen en demonstraties.

Het JRL aan de Grote Beemd in Boxtel is tussen 10.00 en 14.00 uur toegankelijk voor publiek. Bij binnenkomst krijgen de bezoekers een speciaal informatieboekje waarin belangrijke data vermeld staan, onder meer over meeloop- en kennismakingsdagen. Ook een overzicht met het uitgebreide programma van de open dag staat in het boekje. Zo kunnen ouders en leerlingen op meerdere momenten informatie krijgen over de school, het gymnasium, profileringen en andere projecten. Ook vertrekt iedere twintig minuten een bus vanuit het JRL naar het recent geopende Learning Lab, dat is gevestigd in brede school De Wilgenbroek. Daar wordt onder meer uitleg verzorgd over laptopgebruik en 'Global Learning'.

Het BHC is tussen 12.00 en 15.00 uur geopend voor bezoekers. Ook zij krijgen bij binnenkomst korte uitleg en een boekje met routebeschrijving en programma. Het gehele gebouw, inclusief de volledig verbouwde techniekafdeling, is geopend en in de verschillende lokalen krijgen mensen een indruk van hoe de lessen worden ingevuld. Daarnaast wordt uitgebreid uitleg gegeven over de nieuwe talentlijnen Technology, Art & Design, Sports & Lifestyle, Business en de Havo-kansklas. Die worden komend schooljaar ingevoerd. ,,Er zijn mentoren aanwezig, bezoekers kunnen informatie krijgen over remedial teaching en mogelijkheden voor leerlingen met dyslexie. Ook de mogelijkheden voor jongeren nadat ze een opleiding op het Baanderherencollege hebben voltooid komen aan bod", aldus directeur Jan-Willem van den Berg. Tenslotte kunnen bezoekers ook deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals wandklimmen in de gymzaal. Ook kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de praktijklokalen bij onder meer de restauratie van het carillon van de Sint-Petrusbasiliek.

Kijk voor meer informatie over de scholen op www.bhc.nl en www.jrl.nl. (Foto: Albert Stolwijk).