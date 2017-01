Neem een kijkje bij SintLucas

Op de foto: Studenten aan het werk tijdens de open dag in de vroegere Levensschool, een van de gebouwen aan de Burgakker waarin SintLucas is gehuisvest. (Foto: Henk van Weert).

Mbo-vakopleiding SintLucas aan de Burgakker in Boxtel houdt zaterdag 28 januari van 10.00 tot 15.00 uur haar jaarlijkse open dag. De eerste open dag werd gisteren al druk bezocht door toekomstige studenten en hun ouders.

Wie belangstelling heeft voor het volgen van mbo-onderwijs op SintLucas, kan een app downloaden, die informatie bevat over alle studierichtingen en een spoorboekje van de open dagen laat zien. De app heet 'Ik wil naar SintLucas'. Bezoekers kunnen zich laten informeren over de studierichtingen Vormgeven & Ambacht en Vormgeven Product, Ruimte & Media. In de leeromgevingen werken studenten aan opdrachten. Toekomstige leerlingen maken kennis met het werk dat de huidige studenten gemaakt hebben. Daarnaast presenteren studentbedrijven hun product en kunnen bezoekers aansluiten bij een rondleiding. Ook zijn er medewerkers aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.

Ook de vestiging van SintLucas op Strijp-S in Eindhoven houdt open dag.