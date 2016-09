Om toeristen en recreanten beter te informeren over de gevarieerde natuur,... >>

Open dag bereden politie Nergena

Op de foto: Agenten te paard tijdens de open dag van de Bereden Politie in 2012. (Foto: Gerard Schalkx).

De Bereden Politie in Boxtel houdt zaterdag 1 oktober haar jaarlijkse open dag. De manege in de buurtschap Nergena is gratis toegankelijk van 09.30 tot 15.30 uur.

De open dag staat jaarlijks op het programma en trekt doorgaans honderden belangstellenden. Die kunnen ook dit jaar een kijkje achter de schermen nemen in de stallen en kennismaken met het werk van de Bereden Politie. Er zijn diverse spectaculaire demonstraties door politieagenten te paard; daarnaast is een hoefsmid aan het werk en geeft een dierenfysiotherapeut uitleg geeft over de verzorging van paarden.

Bezoekers dienen een legitimatiebewijs mee te nemen. Met meenemen van huisdieren (met uitzondering van hulphonden) is niet toegestaan.