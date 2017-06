Open Boxtelse Quizronde brengt 39 teams op de been

Op de foto: Het Utrechtse quizteam Korsakov Lite won de Open Boxctelse Quizronde voor de derde maal op rij en mag de felbegeerde wisselbeker houden. (Foto: Marc Cleutjens).

De vierde editie van de Open Boxtelse Quizronde heeft zaterdagmiddag bijna 160 quizzers naar hartje Boxtel gelokt. De organisatie van de pubquiz, die wordt gehouden in vijf kroegen rond de Markt, was in handen van quizbedrijf The Brain van Kiske de Leest en Marc de Laat.

De hamvraag dit jaar was of het Utrechtse team Korsakov Lite er voor de derde maal op rij met de overwinning vandoor zou gaan. In dat geval zouden de Domstedelingen de wisselbeker mee naar huis mogen nemen. Ondanks stevige concurrentie van Victory Boogie Woogie uit Schijndel - elke maand present tijdens de reguliere quizavonden van The Brain in Denziz - stond er geen maat op Korsakov Lite, dat afgetekend won.

De eerste vijf plaatsen in het klassement waren voor niet-Boxtelse teams. Mede door die 'invasie' besloot The Brain dit jaar ook een prijs in het leven te roepen voor het beste Boxtelse team. Dat team - Basikliek genaamd - eindigde op de zesde plaats, op gepaste afstand van de kampioen. Het team bestond uit Pepijn van Geene, Martien van Houtum, Yvonne Langenhoff en Marc Cleutjens. Zusterteam Kerkvolk eindigde op de zevende plek. De spelers van Basikliek en Kerkvolk nemen maandelijks onder de naam Squadra Wikipedia deel aan de pubquizzen van The Brain.

De organisatoren toonden zich enthousiast over de massale deelname aan de Open Boxtelse Quizronde en de sportieve wijze waarop de teams met elkaar de strijd aanbonden. Ze kregen in de cafés niet minder dan 160 vragen voorgeschoteld over de meest uiteenlopende onderwerpen.