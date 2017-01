Open Boxtels Dartstoernooi bij L'Union

Op de foto: Wereldkampioen Michael van Gerwen deed enkele jaren geleden ook mee aan het Open Boxtels Dartstoernooi. Hij nam het onder meer op tegen toenmalig wethouder Anton van Aert. (Foto: Peter de Koning).

L'Union houdt zondag 22 januari alweer de zeventiende editie van het Open Boxtels Dartstoernooi. De handboogclub die haar accommodatie aan de Molenwijkseweg openstelt voor een groot aantal darters, rekent ook ditmaal op veel deelnemers.

De kersverse wereldkampioen Michael van Gerwen was in het verleden regelmatig te vinden op het dartstoernooi in Boxtel. Hij deed zowel als jeugdspeler als volwassene mee en won meerdere malen. In 2007 schreef hij met Jelle Klaassen het dubbeltoernooi op zijn naam.

Het open Boxtels dartskampioenschap heeft een goede naam, mede vanwege de juiste sfeer die L'Union weet te creëren in haar ruime accommodatie. In het clubhuis is plaats voor liefst 21 dartsbanen waar spelers het prima tegen elkaar op kunnen nemen.

Sinds 2016 is er een limiet gesteld aan het aantal deelnemers. ,,Het toernooi moet leuk blijven daarom is het belangrijk dat darters niet te lang hoeven wachten voor ze hun pijltjes mogen gooien", stelt de organisatie. De wedstrijdleiding is ook dit jaar in handen van Ad Schelle, Leo Bakker zorgt er weer voor dat alle partijen snel verwerkt worden en het tempo hoog blijft.

Maximaal tachtig jeugdige darters kunnen zich vanaf 09.00 uur inschrijven en openen het toernooi om 10.00 uur. Deelnemers tot 16 jaar strijden in twee leeftijdscategorieën om mooie bekers. Volwassenen kunnen zich vanaf 12.00 uur inschrijven en starten om 13.00 uur; er is plaats voor maximaal 176 deelnemers. Voorinschrijven is al mogelijk via e-mail: open-boxtel@lunion-boxtel.nl.