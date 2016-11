Oók Van Abeelen bij Vivantjes...

Op de foto: V.l.n.r. hofdame Jessica, gravin Carlijn en hofnar Amber van Abeelen van de Liempdse carnavalsclub De Vivantjes.

De Liempdse carnavalsvereniging De Vivantjes heeft zaterdag 19 november een nieuwe gravin geïnstalleerd: Carlijn van Abeelen. Zij wordt geflankeerd door twee nichtjes: hofdame Jessica van Abeelen en hofnar Amber van Abeelen.

Het is allemáál Van Abeelen dat dit jaar de klok slaat in Ploegersland. Enkele weken geleden huldigde prinsenvereniging De Ploegers immers de tweeling François en Eugène van Abeelen in als hunne doorluchtige hoogheid prins Populus I & II.

Carlijn wordt deze week 25 en is sinds drie jaar verpleegkundige bij Vivent Thuiszorg in Boxtel. Hofdame Jessica is twee jaar jonger en werkt als banketbakster in 's-Hertogenbosch. Hofnar Amber (20) studeert in Eindhoven.