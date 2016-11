Ontbijten met de burgemeester...

Op de foto: Leerlingen van HUB Noord-Brabant kregen een high five van burgemeester Mark Buijs tijdens het burgemeestersontbijt...

Op zo'n 2.720 basisscholen wordt deze week een ontbijt georganiseerd. Leerlingen eten samen een boterhammetje en leren hierdoor dat ontbijten een goede start van de dag is. Op 254 plekken in Nederland nodigen burgemeesters schoolkinderen uit voor een ontbijt in het gemeentehuis. Burgemeester Mark Buijs kreeg woensdagochtend leerlingen van de Boxtelse afdeling van HUB Noord-Brabant op bezoek, de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan De Tijvert.

Fruit, bruine boterhammen, krentenbollen, kaas, appelstroop en komkommer. In het werkcafé van het gemeentehuis stonden woensdag allerlei gezonde voedingsmiddelen klaar. En vooruit, als de kinderen iets gezonds hadden gegeten, mochten ze ook een boterham of cracker met hagelslag verorberen. De leerlingen van Hub Boxtel genoten met volle teugen van het ontbijt en vroegen burgemeester Mark Buijs het hemd van het lijf. En als klap op de vuurpijl mochten de kinderen en begeleiders even de ambtsketen dragen...

