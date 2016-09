Onrooi krijgt kleine oase

In het bijzijn van wethouder Peter van de Wiel werd gisteren in de buurtschap Onrooi een begin gemaakt met de aanleg van een amfibieënpoel. De voorziening kan gerealiseerd worden omdat Bart en Sanne van Gils, de bewoners van de historische boerderij De Halfgalg, deelnemen aan het Groenblauw Stimuleringskader (STIKA), dat de aanleg van kleine landschapselementen mogelijk maakt.

De poel wordt de komende weken verder aangelegd in een voormalige maïsakker. Naast de poel worden later in het jaar ook knotwilgen en een hakhoutsingel aangeplant en is er ruimte voor een bloemrijke grasrand. Hierdoor ontstaat volgens de initiatiefnemers 'een kleine besloten oase' die gezien kan worden als een interessante biotoop voor struweelvogels, kleine zoogdieren en amfibieën zoals de kleine watersalamander.

De gemeente Boxtel heeft samen met vrijwel alle andere gemeenten in Noord-Brabant geld ingelegd voor het STIKA. De provincie Noord-Brabant heeft het door de gemeenten en waterschappen ingelegde bedrag verdubbeld. Ook de waterschappen De Dommel en Aa en Maas alsmede Brabants Landschap doen mee.

Voor Bart en Sanne van Gils was de regeling een kans om de gronden achter hun huis natuurlijker te maken. ,,Eind 2015 hebben wij de boerderij op Onrooi gekocht", vertelt Bart. ,,Het STIKA zorgt er eigenlijk voor dat De Geelders uitgebreid wordt tot aan onze achtertuin." (Foto: Peter de Koning).