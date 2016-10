One Two Trio: 20 jaar op de bühne

Op de foto: De leden van One Two Trio waren vrijdag te gast bij deejay Edwin Evers van Radio 538. (Foto: One Two Trio).

De bekende Boxtelse band One Two Trio viert haar twintigjarig bestaan zaterdag 8 oktober in Podium Boxtel. De band die doorbrak met de hit 'Juffrouw Toos' heeft een avondvullend programma samengesteld waarin de bekendste liedjes worden afgewisseld met anekdotes uit de twee voorbije decennia.

Tijdens de show bieden Freek van Daal, René Cijffers en Joris Cijffers een kijkje achter de schermen van hun succesvolle band. De voorstelling in Podium Boxtel is geen optreden zoals de mensen kennen, het wordt ook geen kindershow. De muzikanten halen herinneringen op en delen de komische, de bizarre, de succesvolle maar ook de verdrietige momenten. Na de pauze gaan de meeste stoelen uit de zaal, wordt de bar binnen gereden en begint de tweede helft...

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Hebbes (Markt), supermarkt Jumbo (Oosterhof), Marimba (Van Beekstraat) en drogist Bewust Beter in Liempde. Het optreden begint om 20.15 uur.