Omstanders redden vrouw uit Dommel

Op de foto: Ambulancebroeders en politiemensen ontfermden zich zondagmiddag over een vrouw, die met haar rolstoel te water was geraakt. Twee omstanders konden haar op tijd redden.

Twee voorbijgangers hebben zondagmiddag omstreeks 16.00 uur nabij de Bosscheweg een vrouw uit de Dommel gered. De vrouw was door nog onbekende oorzaak met haar een elektrische rolstoel te water geraakt.

Volgens een van de voorbijgangers merkte iemand op Dommelbrug 't Schipke dat er 'iets' in het water lag. ,,Ik ben dichterbij gaan kijken en zag dat er een oudere vrouw in het water lag. Haar hoofd was nog net boven water en ze riep heel zachtjes om hulp." Met een andere passant sprong de man meteen in het water; met z'n tweeën konden ze vrouw op het droge krijgen.

Omstanders prezen de moed van de beide mannen, die niet aarzelden maar meteen in de Dommel sprongen. Een van de redders reageerde laconiek. ,,Als je zoiets ziet, denk je niet na maar kom je in actie."

Ambulancebroeders ontfermden zich na de redding over de vrouw, die is meegenomen voor nader onderzoek. Ze was op het moment van de redding aanspreekbaar.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor de melding dat een persoon te water was geraakt. Naast politie en ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse, maar die hoefde niet in actie te komen. Een van de brandweerlieden heeft de rolstoel uit de Dommel gehaald.