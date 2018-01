Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Omgewaaide boom op Meulenbrug

De westerstorm die sinds dinsdagnacht over het land trekt heeft ook in Boxtel enkele bomen geveld. Twee waaiden om in de buurtschap Nergena, een ander vernielde woensdagochtend de Meulenbrug tussen de Van der Voortweg en Molenweide. Beide plekken zijn afgesloten voor doorgaand verkeer.

De boom bij de Meulenbrug stond op de oever van de Dommel, tegenover het Liduinaziekenhuis. De stam was aan de voet flink verrot. De boom viel op de fietsers- en voetgangersbrug die daardoor ontzet is geraakt. De brandweer heeft een deel van de stam in stukken gezaagd en daarmee de doorgang versperd. Ook is het fietspad afgezet met dranghekken en rood-wit lint. (Foto's: Henk van Weert).