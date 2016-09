Oktoberfest en Proef Lokaal in Liempde

Het Concordiapark in Liempde bruist komend weekend. Zaterdagavond 24 september barst het reeds lang uitverkochte Oktoberfest los van hofkapel De Kromploegers, zondag 25 september pakt SPPiLL van 14.00 tot 19.00 uur uit met de tweede editie van Proef Lokaal Liempde en staat het grootste tapasdiner van Het Groene Woud op de rol.

Het Concordiapark wordt zondag omgetoverd tot culinair centrum. In de kraampjes presenteren hobbykoks en professionele koks de lekkerste tapasgerechten met ingrediënten uit Het Groene Woud. Dit jaar staan er maar liefst veertig gerechten op de menukaart. Dat zijn er negen meer dan vorig jaar. Naast de culinaire hapjes is er ook volop entertainment. Er zijn live optredens, voor de kinderen is er een speciale kinderkaart en er wacht een primeur van de 'Jachthoorns van Het Groene Woud'. Een gezellig, sfeervol en Bourgondisch evenement in het hart van Het Groene Woud!

Tijdens Proef Lokaal Liempde kunnen bezoekers proeven van een grote variatie aan culinaire hoogstandjes. Zoete tomatensoep met tomaten van kwekerij Oerlemans, een pastrami van lamsvlees met vlees van Schaapskudde Liempde en een lichtgerookte eend van eendenboerderij Helvoirt, geserveerd met een bloemkoolrisotto met groenten van De Schoffel. Het zijn slechts enkele gerechten die op zondag 25 september te proeven zijn. Uiteraard staat ook het edelhert op de menukaart. Het vlees is afkomstig van De Hagelaar in Best. Het edelhert, ook wel de koning van het woud, keert in december terug in natuurgebied De Scheeken.

Proef Lokaal Liempde heeft ook een primeur, namelijk de eerste optredens van het nieuw opgerichte jachthoorngezelschap 'Jachthoorns van Het Groene Woud'. Weliswaar nu nog ondersteund door leden van Hofkapel de Kromploegers, maar het is initiatiefnemer Alphons van der Heijden uit Boxtel gelukt om een groep van negen geïnteresseerden jachthoornblazers bij elkaar te krijgen. Daarnaast is er dit jaar ook muziek van Sem en Sophie, Puur en feestbend ToeterNieToe.

Voor kinderen is er volop entertainment. Zo is er dit jaar voor het eerst een kinderkaart verkrijgbaar. Hiermee kunnen kinderen smullen van lekkere kindergerechten en deelnemen aan leuke activiteiten, zo ook met een kinderworkshop van Oplage 12. Bij een volle kaart krijgen ze het Doeboek voor Groene Woudlopers cadeau; geschonken door Het Groene Woud. Daarnaast is er ook een springkussen en kunnen kinderen zich uitleven in een bak met maïs. De entree voor Proef Lokaal Liempde is gratis.