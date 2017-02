Optocht in Esch: volop creativiteit

Op de foto: De winnaar in de categorie wagens: carnavalsvereniging De Geldwolfjes. (Foto: Albert Stolwijk).

Zoals het hoort was de carnavalsoptocht in Esch (Oggelvorsenpoel) fraai én traag. Deze keer kwam dat ook door een extra kink in de kabel: CV De Geldwolfjes - voor het eerst deelnemer in de categorie wagens - had halverwege de optocht materiaalpech; een gebroken as. Ondanks dat sleepte ze toch de eerste prijs in de wacht in de categorie wagens.

De optocht in Oggelvorsenpoel is altijd een lust om naar te kijken. Er is volop aandacht voor details en bijna iedere deelnemer voert een uitgebreide act op, waardoor de optocht eigenlijk een langgerekt, carnavalesk straattheater wordt. Een spannende categorie is traditioneel de loopgroepen. Dit jaar sleepte CV De Roze Sokskes de eerste prijs in de wacht. Ze presenteerde een (roze!) gospelkoor en voegde een verrassingselement toe door toeschouwers perfect te laten meedoen - 'flashmobben'- in haar dansje. Die toeschouwers waren al weken van tevoren betrokken en deden het dansje keurig mee. In de categorie wagens won nieuwkomer CV De Geldwolfjes, met een prachtig uitgevoerd 'sprookje' in de Oggelvorsenpoel, met muziekdoosjes en natuurlijk een wolf. Ze gaf daarmee oudgediende CV 't Bacchuscorps het nakijken, die dit jaar haar 50-jarig bestaan vierde.

Uitslag Oggelvorsenpoel

Individueel:

1. CV Heppie

2. Veur Mekaar

3. CV De Helmpjes

Loopgroep:

1. CV De Roze Sokskes

2. CV De Oggelleuters

3. CV De Blauwe Kousen

Wagens

1. CV De Geldwolfjes

2. CV 't Bacchuscorps

3. CV Deurdouwers