ODC opent vernieuwd Molenwijk

Op de foto: Henk (links) en Tonnie Wagenaars zagen een boomstam door en openen hiermee het vernieuwde ODC-sportpark Molenwijk. (Foto: Marc Cleutjens).

De Boxtelse voetbalclub ODC heeft zaterdagmiddag het vernieuwde sportpark Molenwijk officieel geopend. Dat gebeurde met de nodige festiviteiten én een vriendschappelijke derby tussen de vlaggenteams van de thuisclub en plaatsgenoot Boxtel.

Twintig jaar nadat ODC de eerste plannen voor een nieuwe accommodatie presenteerde, is de herinrichting van Molenwijk klaar. Enkele jaren geleden werd sportpark Wagenaars aan het Essche Heike al vernieuwd. In Molenwijk is de tribune gerenoveerd, zijn nieuwe kleedkamers ingericht en is een teamkamer beschikbaar. De club werkt later dit jaar de inrichting van het terrein verder af en wil een nieuwe entree bouwen, naast de nog te renoveren kantine De Boemerang.

Voorzitter Ton Jonkers blikte kort terug op de vier burgemeesters en het dozijn wethouders dat ODC heeft versleten alvorens de club kon overgaan tot den aanpak van Molenwijk. Verder opende hij met familieleden van het in 2016 overleden erelid Ben van Vegchel-pad.

Burgemeester Mark Buijs verrichtte met sponsors, bouwers, architecten en bestuursleden de officiële opening van de tribune en het kunstgrasveld. Dat gebeurde door een twintig jaar oude boomstam door te zagen, een knipoog naar de jaren die nodig waren om Molenwijk op te knappen.

ODC en Boxtel speelden aansluitend op het sneeuwvrije kunstgrasveld een aantrekkelijke derby, waarin beide ploegen fraaie kansen creëerden. Halverwege de tweede helft kwam ODC op voorsprong via Remco Schellekens, Sjoerd van Lokven bepaalde eindstand in de slotfase op 2-0.

