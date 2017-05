ODC - jeugd traint met vriendjes

Woensdag 10 mei organiseert voetbalclub ODC een vriendjes- en vriendinnetjestraining in sportpark Wagenaars aan het Essche Heike.

Om 17.00 uur zijn kinderen die werden geboren in de jaren 2010 en 2011 welkom om kennis te maken met voetbal door mee te trainen met de mini's. Een uur later is het de beurt aan de jeugd die in 2009 het levenslicht zag; die traint mee met de elftallen JO8-1 en JO9-6. De training is vrijblijvend, deelname is gratis. Voor de training van 17.00 uur kunnen ouders hun kind aanmelden via odcmini@gmail.com; voor de training van 19.00 uur via odcbreedte.f@gmail.com.